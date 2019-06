Nehama Rivlin sepolta fra Grandi Nazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 GIU - La moglie del Capo di Stato israeliano, Nehama Rivlin (74), è stata sepolta oggi nel settore dei Grandi della Nazione nel cimitero del Monte Herzl di Gerusalemme alla presenza delle più alte autorità del Paese fra cui il premier Benyamin Netanyahu, il presidente della Knesset Yoel Edelstein, i due rabbini-capo ed il capo di Stato maggiore Aviv Cochavi. Nehama Rivlin e' deceduta ieri in un ospedale dove era ricoverata da mesi per le complicazioni seguite al trapianto di un polmone, avvenuto nel marzo scorso. Da ieri il presidente Reuven Rivlin ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio sia da parte di Capi di Stato - fra cui Donald Trump - sia da semplici cittadini che oggi sono sfilati a lungo davanti al feretro della moglie esposto in un teatro di Gerusalemme.