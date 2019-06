D-Day: Inno a Caduti apre commemorazione

LONDRA, 5 GIU - Le note di God Save the Queen e dell'Inno ai Caduti britannico hanno aperto stamattina a Portsmouth la commemorazione dei 75 anni del D-Day, con i leader di 15 Paesi alleati, oltre che della Germania, riuniti attorno alla regina Elisabetta: tutti in piedi ad applaudire i reparti schierati e una rappresentanza di reduci ormai ultranovantenni. In prima fila, ai due lati della sovrana, vestita di rosa, e del principe Carlo, la premier britannica uscente Theresa May e Donald Trump, con lady Melania, all'ultimo giorno della visita di Stato nel Regno. Presenti pure i leader dei Paesi coinvolti nello sbarco in Normandia, nel giugno 1944, il più imponente della II guerra mondiale e della storia: Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia e Slovacchia, e a Angela Merkel, per la Germania sconfitta. Il racconto dell'impresa è stato affidato a due attrici britanniche. Poi la registrazione della voce di Churchill e ai militari ai reduci.