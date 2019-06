Piogge incessanti in Serbia, alluvioni

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 GIU - In Serbia, dove le piogge non si fermano, resta critica la situazione per le alluvioni in atto in varie regioni del Paese, con le autorità che hanno decretato lo stato di emergenza e l'evacuazione di centinaia di abitanti di villaggi rimasti isolati dalle inondazioni e per lo straripamento di diversi fiumi. Le autorità hanno detto stamane che sono circa 500 le famiglie interessate dall'acqua alta e che sono in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle persone. Le regioni più colpite sono quelle della Serbia centrale e centromeridionale, con le località di Kraljevo, Lucani, Pozega, Arilje, Cacak. Se in alcuni casi l'acqua alta comincia lentamente a ritirarsi, in altri cresce e crea nuovi problemi. Sotto osservazione sono i grandi fiumi - Danubio, Sava, Drina, Morava, Tisa - il cui livello è in crescita e si attendono le piene nelle prossime ore. Oltre ai danni all'agricoltura, si registrano seri problemi alle infrastrutture, con molti collegamenti interrotti.