Turchia: maxi-ponte per fine Ramadan

ISTANBUL, 4 GIU - Cominciano oggi in Turchia, come in gran parte del mondo musulmano, le celebrazioni dell'Eid al-Fitr che segna la fine del mese sacro islamico del Ramadan. La festività durerà fino a giovedì, ma il governo di Ankara ha deciso di estendere i giorni di vacanza dalla giornata di ieri fino a venerdì, creando così insieme ai fine settimana precedente e successivo un maxi-ponte di 9 giorni mirato a incentivare il turismo interno, vista anche la coincidenza con l'inizio dei primi caldi. Milioni di turchi nelle ultime ore si sono messi in viaggio dalle metropoli, soprattutto Istanbul e Ankara, per raggiungere le famiglie nelle zone di origine - come da tradizione per questa festività - o per recarsi nelle aree costiere dell'Egeo e del Mediterraneo. Le autorità civili e religiose hanno diffuso inviti alla prudenza alla guida, visto che le vittime di incidenti stradali durante queste giornate festive si contano ogni anno a decine.