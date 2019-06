Israele: morta moglie del presidente

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GIU - E' morta oggi in ospedale Nechama Rivlin, 74 anni, moglie del presidente israeliano Reuven Rivlin. Da tempo malata, tre mesi fa era stata sottoposta a un trapianto di polmone, ma le sue condizioni non erano migliorate. Il premier Benyamin Netanyahu ha espresso, a nome di tutti i cittadini di Israele, le condoglianze a Rivlin. "Tutti abbiamo pregato perché si riprendesse in questo periodo in cui ha combattuto eroicamente contro la malattia", ha detto il premier.