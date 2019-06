Trump, Meghan cattiva? Mai detto

WASHINGTON, 2 GIU - "Non ho mai definito 'cattiva' Meghan Markle. Invenzione dei Fake News Media": lo twitta Donald Trump chiedendosi se la Cnn, il New York Times e altri media chiederanno scusa. La definizione era stata attribuita al presidente Usa dal Sun in una una intervista nella quale il tycoon, da domani in visita di stato in Gran Bretagna, affermava di non sapere che la principessa americana lo aveva definito "misogino" e "divisivo".