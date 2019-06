Migranti: 519 morti nel Mediterraneo

ROMA, 02 GIU - Sono diminuiti di un terzo gli arrivi in Europa di migranti via mare, 21.300 dall'inizio dell'anno alla fine di maggio, a fronte di 32.070 nello stesso periodo dello scorso anno. Dall'inizio del 2019 sono stati 519 i morti in mare contro i 662 dell'anno scorso. Oltre la metà, 321, hanno perso la vita tra le coste dell'Italia e di Malta. I numeri sono dell'Oim, l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. La maggior parte dei migranti e dei rifugiati, l'85%, arriva sulle coste spagnole e greche, il resto in Italia, Malta e Cipro. La Grecia ha ormai sorpassato la Spagna come destinazione preferita dai migranti che raggiungono l'Europa via Mediterraneo.