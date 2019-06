ROMA, 2 GIU - Ha fatto il giro del cyberspazio sulle edizioni online dei principali quotidiani mondiali l'incidente di questa mattina tra una nave da crociera della 'Msc' e un battello gran turismo nel porto di Venezia. Il video della collisione viene pubblicato oggi sulle 'home page' dei britannici Guardian, Independent, Telegraph, Mail on Sunday nonche' dalla Bbc nella pagina 'Mondo'. La notizia spazia inoltre dallo spagnolo El Pais, al greco Kathimerini (Atene), al belga Le Soir, al francese Le Figaro, al tedesco Bild ma trova spazio anche sulle pagine virtuali del Times of India e del New York Times (Myt). Quest'ultimo sottolinea che nelle ore successive all'incidente si sono rinnovati gli appelli per la messa al bando delle gigantesche navi da crociera dal porto di Venezia. Da parte sua, il quotidiano belga Le Soir titola 'Panico a Venezia di fronte a una nave da crociera fuori controllo' mentre il tabloid tedesco Bild scrive 'Incidente a Venezia: nave da crociera sperona imbarcazione turistica!'.(ANSA).