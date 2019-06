A Berlino migliaia in piazza con kippah

BERLINO, 1 GIU - Diversi politici tedeschi e diplomatici stranieri con addosso una kippah, hanno partecipato a Berlino alla manifestazione contro l'antisemitismo organizzata dopo le polemiche sul consiglio di un funzionario di governo a non indossare il copricapo religioso ebraico per evitare aggressioni. A sfilare per il Ku'damm, la strada cuore dello shopping di Berlino Ovest, si sono dati appuntamento tra gli altri l'ambasciatore di Israele Jeremy Issacharoff ed il commissario del Governo tedesco per il contrasto all'antisemitismo Felix Klein, che con le sue parole la scorsa settimana aveva scatenato una ridda di reazioni. Il concentramento è stato in parallelo alla manifestazione annuale dei palestinesi che chiedono la restituzione di Gerusalemme alla Palestina, normalmente occasione di attacchi e di slogan antisemiti. Forse anche per la notevole presenza della polizia, non si sono registrati disordini alla manifestazione cui hanno partecipato migliaia di persone, molte delle quali con la kippah in testa.