Usa a Cina, fermate 'erosione' sovranità

PECHINO, 1 GIU - La Cina deve fermare "l'erosione" della sovranità di altri Paesi. "Il comportamento che erode la sovranità delle altre nazioni e semina la sfiducia nei confronti delle intenzioni della Cina deve finire", ha detto il capo del Pentagono, Patrick Shanahan, in un discorso tenuto oggi allo Shangri-La Dialogue, in corso a Singapore. "Finché non lo fa, siamo contro una visione miope, ristretta e provinciale del futuro e sosteniamo l'ordine libero e aperto che ha beneficiato tutti noi, compresa la Cina", ha aggiunto Shanahan.