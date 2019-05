Mosca,preoccupati per situazione a Idlib

MOSCA, 31 MAG - Vladimir Putin ha discusso della situazione a Idlib con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo: lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo cui "i partecipanti all'incontro hanno espresso preoccupazione per gli attacchi in corso e per il fuoco aperto dai combattenti terroristi". Sempre stando a Peskov, Putin ha inoltre informato il Consiglio di sicurezza russo dei "contatti bilaterali avuti a margine dell'incontro del Consiglio supremo economico eurasiatico a Nur-Sultan", capitale del Kazakistan, nonché dello sviluppo dell'intelligenza artificiale in Russia. Da oltre un mese nel nord-ovest della Siria, tra le province di Idlib e Hama, è in corso un'offensiva governativa siriana con l'appoggio dei bombardamenti russi contro forze degli insorti, comprese milizie qaediste, che hanno l'appoggio della Turchia. L'esercito di Ankara ha rafforzato negli ultimi giorni la sua presenza nella regione.