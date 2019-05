Trump in Gb, costi oltre 20 mln euro

WASHINGTON, 31 MAG - L'imminente viaggio di Donald Trump in Gran Bretagna potrebbe costare oltre 18 milioni di sterline (più di 20 milioni di euro), con misure di sicurezza per creare un cordone impenetrabile intorno al presidente. Lo scrive la Bbc. Secondo i media Usa, il tycoon porterà con sè tutti i figli adulti e le loro mogli, cosa che richiede un secondo aereo. Nel 2018 per sistemare il suo entourage furono prenotate circa 750 camere, secondo il Times.