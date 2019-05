Iran: media, Mosca smentisce veto S-400

MOSCA, 31 MAG - La Russia "non ha ricevuto" richieste dall'Iran per la vendita dei sistemi missilistici S-400. Lo ha riferito una fonte militare-diplomatica alla Tass. "Ecco perché la discussione sul presunto rifiuto della Russia di fornire i sistemi all'Iran è inutile", ha detto la fonte. Bloomberg, citando le sue fonti, ha scritto che Vladimir Putin in persona ha posto il veto alla vendita degli S-400 all'Iran.