Russia cambia i nomi dei suoi aeroporti

MOSCA, 31 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un ordine che intitola un certo un numero di aeroporti russi a figure illustri della storia russa. L'ordine presidenziale, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, trasforma l'aeroporto di Sheremetyevo, principale scalo di Mosca, in aerodromo Alexander Pushkin, quello di Domodedovo in Mikhail Lomonosov e quello di Vnukovo Airport (entrambi a Mosca) in Andrei Tupolev. Lo riporta Interfax. La decisione è stata presa dopo una lunga consultazione pubblica.