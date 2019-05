India: in nuovo governo Modi 57 ministri

NEW DELHI, 30 MAG - Narendra Modi e i ministri del suo secondo governo, il quindicesimo dall'indipendenza dell'India, ha 57 ministri, 24 dei quali con portafoglio. Il premier e il suo esecutivo hanno giurato questa sera a New Delhi in una cerimonia al Palazzo Presidenziale, davanti a quasi seimila invitati. Oltre ai rappresentati di alcuni partiti di opposizione, tra cui Sonia e Rahul Gandhi, hanno assistito alla cerimonia dignitari dei Paesi del Bimstec (Bay of Bengal Initiative for Multisectorial Technical and Economical Cooperation) e il gotha dell'industria indiana: da Mukesh Ambani a Ratan Tata, dal barone dell'acciaio Lakshmi Mittal, a Gautam Adani, amministratore delegato del gruppo omonimo.