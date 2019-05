Siria, 5 civili uccisi in raid a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 MAG - E' di almeno cinque morti, di cui una donna e due bambini, il bilancio di raid aerei governativi e russi nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferiscono fonti mediche e della protezione civile della zona. I soccorritori hanno constatato il crollo di un edificio colpito da un bombardamento a Maarrat an Numan, a sud-est di Idlib. Altri civili sono stati feriti in raid aerei a Kfar Ruma, a sud di Maarrat an Numan. Le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente dal terreno