India: oggi si insedia Modi

NEW DELHI, 30 MAG - E' prevista per stasera la cerimonia del giuramento per l'insediamento del Premier indiano Narendra Modi e del nuovo consiglio dei Ministri che, secondo indiscrezione, potrebbe essere composto da una sessantina di ministri. Secondo fonti interne al Bjp, il presidente del partito Amit Shah, che ha condotto con Modi gli incontri nei giorni scorsi per mettere a punto la lista del Modi-Bis, avrà quasi certamente un dicastero di spicco nel nuovo governo, anche se nel partito, sinora, è sempre stata seguita le regola di un solo incarico a ciascuna persona. I ministeri potrebbero arrivare a sessanta: quasi tutti i ministri uscenti sono già stati convocati nel primo pomeriggio nella residenza del premier.