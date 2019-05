Dazi: Cina, spetta a Usa prossima mossa

PECHINO, 30 MAG - La Cina si aspetta che la prossima mossa nei negoziati sul commercio venga dagli Usa, a pochi giorni dall'affermazione del presidente Donald Trump sul fatto di non avere fretta per la chiusura di un accordo. "Gli Stati Uniti mantengono l'escalation sulle tensioni commerciali e fanno diversi trabocchetti che stanno gravemente colpendo i colloqui", ha detto Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio. "Se il negoziato Cina-Usa sia in grado di fare progressi, in gran parte dipende dall'attitudine e dalla sincerità degli Stati Uniti".