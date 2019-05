Attacco a Kabul, almeno 6 morti

KABUL, 30 MAG - Sono almeno sei i morti provocati da un attacco suicida nei pressi di un'accademia militare a Kabul che ha causato anche un numero imprecisato di feriti. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Interno. Il dicastero, in un comunicato, scrive che un soldato ha notato un sospetto e lo ha fermato, provocando la reazione dell'attentatore che si è fatto esplodere all'esterno dell'Accademia Mashal Fahim. Non ci sono state finora rivendicazioni, ma in passato la struttura è stata già obiettivo di attacchi.