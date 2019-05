Tratto Lungosenna sarà piazza Lady D.

PARIGI, 30 MAG - Sarà ribattezzato "piazza Lady Diana principessa del Galles" il tratto di Lungosenna proprio al di sopra del tunnel dell'Alma in cui la Diana Spencer, la notte del 31 agosto 1997, rimase uccisa in un incidente stradale insieme con il compagno Dodi al Fayed. Ne ha dato notizia il Comune di Parigi. Sul luogo c'è adesso il monumento alla "fiamma" del ponte dell'Alma, diventato luogo di raccoglimento in memoria della principessa, dove tante persone continuano a lasciare ogni giorno bigliettini con un messaggio. La piazza era stata inizialmente intitolata a Maria Callas ma ora il Comune, considerando che a Parigi una 'avenue' per la Callas già esiste, ha deciso di assecondare il fervore popolare e cambiare nome al piazzale.