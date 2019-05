Ft contro Weber alla Commissione Ue

BRUXELLES, 30 MAG - "L'Ue dovrebbe rigettare Weber e il sistema di mercanteggiamenti che rappresenta": lo scrive oggi il Financial Times in un editoriale che prende esplicitamente posizione contro il candidato del Ppe alla presidenza della Commissione Ue. Secondo il Ft, la logica degli Spitzenkandidat, che vorrebbe Weber alla guida della Commissione visto che il Ppe resta comunque il primo partito in Ue, "non rifletterebbe la volontà popolare". Perché i popolari hanno perso seggi e il suo partito, la Cdu/Csu, "ha ottenuto il suo peggior risultato dalla Seconda Guerra mondiale". Inoltre, c'è un altro elemento "altrettanto importante" a dimostrare la sua "inadeguatezza". Con 15 anni da eurodeputato e due da politico locale in Baviera, "ma nessuno nel Governo nazionale, sarebbe il presidente della Commissione con la minor esperienza di sempre".