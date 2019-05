Ucraina:cade elicottero militare,4 morti

MOSCA, 30 MAG - Un elicottero militare Mi-8 si è schiantato ieri notte nella regione di Rivne, in Ucraina occidentale, uccidendo i quattro soldati a bordo. Tra le persone che hanno perso la vita c'è il comandante della 16esima brigata aerea delle forze terrestri, di stanza a Brody, nella regione di Leopoli. Le cause della tragedia non sono ancora chiare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha porto le sue condoglianze ai familiari delle vittime e ha ordinato un'indagine delle forze armate. "Il nostro esercito - ha detto Zelensky - non dovrebbe perdere militari durante prove ed esercitazioni".