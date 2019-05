Trump ordinò di 'nascondere' nave McCain

WASHINGTON, 29 MAG - L'astio di Donald Trump per John McCain non scema nemmeno dopo la morte del senatore repubblicano ex candidato alla Casa Bianca. Durante il recente viaggio in Giappone, riporta il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe fatto chiedere alla marina Usa di assicurarsi che la nave da guerra che porta il nome dell'ex eroe di guerra rimanesse "fuori dalla sua vista". Questo in occasione della visita alla base navale Yokosuka, dove Trump si e' recato per il Memorial Day, il 27 maggio. In base a una email ottenuta dal quotidiano newyorkese, la Casa Bianca il 15 maggio avrebbe inviato alla Us Navy la lettera contenente un piano dettagliato per l'arrivo del presidente, comprese le istruzioni per tenere lontana dalla vista del tycoon la nave dal nome indesiderato. E' stata infatti piazzata davanti un'altra imbarcazione e il nome del senatore coperto con dei teloni. I marinai della nave, che di solito portano un berretto col nome Uss John McCain avrebbero ricevuto quel giorno un permesso.