Mueller, non potevamo incriminare Trump

WASHINGTON, 29 MAG - "Se fossimo stati convinti che il presidente non avesse commesso un reato lo avremmo detto": lo ha affermato Robert Mueller, il procuratore speciale che ha indagato sul Russiagate. "Incriminare il presidente con un crimine non era un'opzione legale che il procuratore speciale poteva considerare in base alle linee guida del dipartimento di giustizia", secondo cui "un presidente in carica non può essere incriminato", ha comunque chiarito Mueller, che ha aggiunto: "Dopo queste dichiarazioni è importante che il mio rapporto parli da solo".