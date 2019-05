Lione: sospetto fece ricerche su bombe

PARIGI, 29 MAG - Mohamed Hichem M., il ventiquattrenne principale sospetto nell'inchiesta sul pacco bomba di venerdì scorso a Lione, aveva effettuato su internet delle ricerche legate alla costruzione di una bomba e alla jihad. E' quanto riferisce BFM-TV. Il giovane di nazionalità algerina è stato arrestato l'alto ieri a Lione. Studente diplomato in informatica, da allora ha cooperato a stento con gli inquirenti francesi. Secondo BFM-TV, ha un linguaggio religioso integralista ma non si è richiamato ad alcuna organizzazione terroristica di tipo Isis. Ieri sera è stato trasferito da Lione al quartier generale dell'antiterrorismo (Dgsi) a Levallois-Perret, alle porte di Parigi. Prolungato il fermo del padre, la madre e il fratello fermati anche loro lunedì. Lui ha riconosciuto di essere in Francia in situazione irregolare e di guadagnare qualche centinaia di euro al mese con corsi di informatica sul web.