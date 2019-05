Ex Fbi Comey attacca, da Trump bugie

NEW YORK, 29 MAG - James Comey difende l'Fbi e attacca Donald Trump. In un editoriale sul Washington Post, l'ex direttore dell'Fbi difende gli agenti e gli investigatori dell'agenzia criticati dal presidente, che li ha definiti dei traditori. "Non c'è stata nessuna corruzione. Non c'è stato tradimento. Non c'è stato nessun tentativo di colpo di Stato. Queste sono solo bugie. Si è trattato di brave persone che hanno cercato di arrivare alla verità in circostanze senza precedenti", mette in evidenza Comey.