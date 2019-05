L'ex guru di Blair espulso dal Labour

ROMA, 28 MAG - Alastair Campbell, il guru della comunicazione dell'ex premier Tony Blair, è stato espulso dal partito laburista britannico. Campbell, nemico giurato della Brexit, aveva annunciato che avrebbe votato per i Liberaldemocratici alle europee. In una serie di tweet, l'ex stratega blairiano si è detto "triste e deluso" dall'espulsione, "in particolare in una giornata in cui la leadership del partito sembra muoversi nella giusta direzione sulla Brexit". "Io sono e sarò sempre un laburista - ha scritto ancora - Ho votato per i Lib-Dem, senza far troppa pubblicità in anticipo, per cercare di persuadere il Labour a fare la cosa giusta per il Paese e per il partito. Siccome intendo fare appello, non parlerò sui media di questo. Ma è difficile non notare il modo diverso in cui sono stati trattati casi di antisemitismo".