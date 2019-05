Weber, Ppe pronto a discutere

BRUXELLES, 28 MAG - "Il Ppe è la più grande famiglia politica europea, certo non festeggiamo la vittoria perché abbiamo perso dei seggi, ma siamo sempre i più forti". Così il candidato di punta dei Popolari Manfred Weber al suo arrivo al summit del Ppe. "Il Ppe è pronto per discussioni, vogliamo sederci insieme e trovare un compromesso con quelli che credono nell'Unione europea e vogliono una Ue più forte e ambiziosa - ha aggiunto -, per definire il programma o il mandato dei prossimi 5 anni".