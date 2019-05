AKK vuole regole per internet, critiche

BERLINO, 28 MAG - Annegret Kramp-Karrenbauer, leader della Cdu tedesca, scatena polemiche proponendo una maggiore regolamentazione di internet e soprattutto di Youtube. Qualche giorno prima delle elezioni europee, l'online influencer Rezo aveva messo su Youtube un lungo video in cui invitava a non votare Cdu e Spd - che poi hanno registrato un sensibile calo nei risultati elettorali - perché non avrebbero fatto abbastanza per contrastare il cambiamento climatico. Il video dello youtuber dal ciuffo blu, che ha registrato milioni di visualizzazioni, è stato subito seguito da decine di altri video dello stesso tenore, anch'essi diventati virali. Immediata la reazione della rete. Sui social "censura", ma anche "AKKdimissioni" sono in testa tra le parole più usate.