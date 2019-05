Brexit:Hunt, 'no deal' suicidio politico

ROMA, 28 MAG - Il ministro degli Esteri britannico, fra i candidati alla poltrona della premier Theresa May, Jeremy Hunt, ha esortato il suo partito a non spingere per un'uscita del Regno dall'Ue senza un accordo con Bruxelles, definendo questa eventualità un "suicidio politico". Intervistato dalla Bbc, Hunt ha sottolineato che una simile mossa porterebbe il Paese alle elezioni e in quel caso il Labour potrebbe salire al potere. Tuttavia, Esther McVey, anche lei in corsa per sostituire la May, non la pensa così: secondo questa brexiteer, sarebbe un "suicidio politico" non abbandonare l'Ue entro la scadenza del 31 ottobre prossimo fissata da Bruxelles. Secondo Hunt "l'unica soluzione" per realizzare la Brexit sarebbe quella di cambiare l'accordo negoziato da May con l'Ue, che è stato bocciato tre volte dal Parlamento. In un articolo pubblicato sul Daily Telegraph, Hunt ha poi messo in guardia che i conservatori verrebbero "annientati" e "rischierebbero l'estinzione" nel caso si tenessero elezioni prima della Brexit.