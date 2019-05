Brasile, scontri in carcere: 42 morti

BRASILIA, 28 MAG - Altri 42 detenuti sono stati uccisi ieri in scontri tra bande rivali in tre carceri nello stato brasiliano di Amazonas, dopo i 15 morti di due giorni fa. Secondo responsabili dell'amministrazione penitenziaria, 27 sono stati uccisi nell'istituto penale Antonio Trindade, gli altri in quello di Puraquequara e nel centro di detenzione provvisorio di Manaus. I 15 di sabato erano morti in scontri scoppiati nel carcere Anisio Jobim, sempre a Manaus.