Trump a Tokyo,cena di Stato in suo onore

TOKYO, 27 MAG - Il terzo giorno della visita di stato di Donald Trump in Giappone è terminato con un cena organizzata in suo onore al palazzo imperiale di Tokyo. In mattinata il presidente Usa, assieme alla consorte Melania, aveva incontrato l'Imperatore Naruhito, diventando il primo Capo di stato ad essere ricevuto dal sovrano, dal giorno della sua ascensione al trono, a inizio maggio. Nel suo discorso Naruhito ha detto che il Giappone e gli Stati Uniti hanno superato molte sfide, promuovendo nel corso del tempo sentimenti di mutuo rispetto e fiducia. "Mi auguro che i popoli dei due Paesi continueranno a offrire un contributo di pace e prosperità, e un futuro denso di speranza, espandendo le possibilità di cooperazione, e rafforzando un legame indissolubile", ha dichiarato Naruhito.