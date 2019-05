Trump, presto con Tokyo su Luna e Marte

PECHINO, 27 MAG - Usa e Giappone concordano sulla cooperazione nelle esplorazioni spaziali: lo hanno annunciato, parlando a Tokyo nella loro conferenza stampa congiunta, il presidente Donald Trump e il premier Shinzo Abe, alla conclusione del loro bilaterale. "I due Paesi andranno sulla Luna e su Marte molto presto. E da un punto di vista militare, non c'è niente di più importante adesso dello spazio", ha affermato Trump senza fornire dettagli. Abe, da parte sua, ha confermato di voler camminare "mano nella mano" con gli Usa su importanti questioni, aggiungendo che il Giappone farà "alcuni importanti nuovi investimenti" negli Usa in alcuni stati chiave. Il premier ha ribadito di vedere la visita di Trump nel Sol Levante come la prova delle relazioni bilaterali poggiate su "roccia solida".