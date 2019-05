Germania, Verdi 'oltre le attese'

BERLINO, 27 MAG - "Il risultato ha superato le nostre attese" ma adesso "dobbiamo fornire risultati", ha detto il leader dei verdi tedeschi Robert Habeck in conferenza stampa oggi a Berlino, commentando i risultati elettorali delle elezioni europee. In riferimento alla politica tedesca il leader dei verdi ha detto che l'ambizione del suo partito ora è di "essere una forza che orienta il dibattito politico". Riguardo al tema del voto giovanile il candidato di punta dei verdi tedeschi alle europee ha sottolineato come le giovani generazioni vogliano più Europa e non solo più temi ambientali. "I giovani vogliono un nuovo patto politico" ha dichiarato Sven Giegold, commentando gli oltre due milioni di voti transitati dal partito socialdemocratico e dall'Unione Cdu-Csu al partito dei verdi.