Farage si candida alle elezioni in Gb

ROMA, 27 MAG - "Il lavoro comincia oggi". Così il leader del Brexit Party, Nigel Farage, ha annunciato alla Bbc la candidatura del suo partito alle eventuali prossime elezioni in Gran Bretagna. Forte dell'incredibile successo alle Europee Farage ha spiegato che a partire da oggi il suo partito si metterà al lavoro per scrivere un programma e per conquistare i 650 seggi di Westminster.