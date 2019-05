Trump, sostegno a missione Abe in Iran

PECHINO, 27 MAG - "Credo che l'Iran vorrebbe parlare, e se volesse parlare, vorremmo parlare anche noi. Vedremo cosa accadrà, ma so per certo che il primo ministro (Abe, ndr) è molto vicino alla leadership dell'Iran. Nessuno vuole vedere accadere cose terribili, specialmente io": il presidente Usa Donald Trump dà il suo via libera alla missione che, per i media di Tokyo, il premier Shinzo Abe vorrebbe fare a Teheran il prossimo mese nel tentativo di mediare sull'ultimo capitolo di crisi in Medio Oriente. "Vedremo cosa accadrà, quello andrebbe bene".