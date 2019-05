Partito Le Pen,lezione umiltà per Macron

PARIGI, 26 MAG - Il capolista del Rassemblement National alle Europee, Jordan Bardella, dopo i primi exit poll parla di una "lezione di umiltà" per il presidente Emmanuel Macron. "Questa mobilitazione inedita in un'elezione europea da oltre 25 anni dimostra un sussulto popolare", ha dichiarato, aggiungendo che il presidente che ha "trasformato questo scrutinio in un plebiscito". "Lui e la sua politica sono stati respinti". "Anche l'Unione europea ha cambiato. Deve ormai cambiare la sua politica sociale, economica e migratoria".