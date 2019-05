Fca verso l'intesa con Renault-Nissan

NEW YORK, 26 MAG - Fca si avvia ad annunciare un'alleanza con Renault nelle prossime ore, forse già domani mattina, aprendo di fatto la strada ad un possibile ingresso del gruppo nell'alleanza Renault-Nissan. Lo riporta Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario. Per domani mattina alle 8 è convocato Il consiglio di amministrazione di Renault e' convocato per domani mattina alle otto per discutere l'alleanza con Fca.