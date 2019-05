Germania: 'cautela nel mettere kippah'

BERLINO, 25 MAG - "Non raccomanderei agli ebrei di indossare sempre la kippah in ogni luogo della Germania": è quanto afferma l'alto funzionario del governo tedesco contro l'antisemitismo, Felix Klein, intervistato dal Funke Mediengruppe. "La mia opinione - afferma - purtroppo è sfortunatamente cambiata rispetto al passato". Klein non ha tuttavia specificato quali luoghi potrebbero essere pericolosi per gli ebrei. Anche il principale leader della comunità ebraica tedesca aveva consigliato l'anno scorso ai suoi correligionari di non indossare il copricapo ebraico nelle grandi città. Le statistiche governative pubblicate all'inizio di questo mese hanno mostrato che il numero di episodi antisemiti e anti-stranieri è aumentato in Germania l'anno scorso, nonostante un calo generale di reati con motivazioni politiche.