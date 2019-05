Thailandia, re inaugura nuovo Parlamento

BANGKOK, 24 MAG - Il nuovo Parlamento thailandese è stato inaugurato oggi con una cerimonia alla presenza di re Vajiralongkorn, che ha esortato deputati e senatori a onorare l'incarico con responsabilità e per il bene del Paese. La cerimonia sarà seguita in serata dall'elezione del presidente della Camera e del Senato, che domani terranno le loro prime sessioni. I 750 membri del Parlamento - 500 alla Camera e 250 al Senato - si sono riuniti in una sala del ministero degli esteri, dato che il palazzo del nuovo Parlamento sulla riva del fiume Chao Phraya è ancora in fase di costruzione, nonostante la conclusione dei lavori fosse prevista per il 2015. Sebbene il partito della giunta militare al potere dal 2014 non abbia ricevuto il maggior numero di seggi alla Camera, è scontato che il generale Prayuth Chan-ocha verrà riconfermato in qualche modo al potere, specie dopo un accordo di coalizione trovato ieri con altri due partiti che portano in dote 103 seggi alla Camera.