Ucraina: sì Cremlino a Quartetto

MOSCA, 24 MAG - La Russia sostiene l'idea di tenere un vertice del Quartetto Normandia non appena Kiev determinerà la sua posizione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, aggiungendo che non dovrebbe essere "un incontro per il gusto dell'incontro". "Ne stiamo parlando", ha detto quando gli è stato chiesto se ci fossero piani per tenere un vertice del Quartetto Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina). "Ma un tale incontro richiede preparativi, la formazione della nuova squadra delle autorità ucraine deve essere completata", ha aggiunto. Peskov ha sottolineato che "nessuno vuole che si tratti di un incontro per il gusto dell'incontro". Lo riporta Interfax.