India: 19 studenti morti in incendio

NEW DELHI, 24 MAG - È salito a 19 il conteggio dei morti nell'incendio scoppiato oggi a Surat, nello stato indiano del Gujarat, per motivi ancora sconosciuti. Contrariamente alle prime notizie, le vittime non sono bambini, ma ragazzi tra i 15 e il 16 anni che seguivano corsi di preparazione per l'ammissione all'università in un centro di formazione al secondo e terzo piano. Testimoni raccontano che almeno 10 sarebbero morti gettandosi nel vuoto per sfuggire alle fiamme. Venti ragazzi sono ricoverati in gravi condizioni.