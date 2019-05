Corea Nord, negoziati solo se Usa cambia

PECHINO, 24 MAG - La Corea del Nord non riprenderà mai i negoziati sul nucleare con gli Usa a meno che Washington non metta a punto "un nuovo metodo di calcolo". Lo afferma un portavoce del ministero degli Esteri che, in un dispaccio della Kcna, torna ad accusare gli Stati Uniti del fallimento del summit di fine febbraio ad Hanoi, il secondo tenuto tra il presidente Donald Trump il leader Kim Jong-un. Gli Usa, è l'accusa, "stanno tentando di scaricare su altri le loro responsabilità sullo stallo dei colloqui".