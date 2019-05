Huawei: Cina, Pompeo costruisce 'rumour'

PECHINO, 24 MAG - La Cina accusa il segretario di Stato americano Mike Pompeo di "costruire i rumour" per aver detto che il fondatore e Ceo di Huawei, Ren Zhengfei, non dice la verità sui legami esistenti tra la compagnia e il governo di Pechino. "Recentemente, alcuni politici americani hanno di continuo costruito rumor su Huawei, ma non hanno mai prodotto le chiare evidenze che i Paesi hanno richiesto", ha commentato sul punto il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang.