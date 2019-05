Brexit:Morris, errore secondo referendum

ROMA, 23 MAG - "Sarebbe un errore strategico richiedere al popolo di esprimersi" con un secondo referendum sulla Brexit. Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris, ospite di un Forum ANSA. "Non rispettare la decisione democratica del popolo - ha aggiunto - sarebbe molto dannoso per la nostra democrazia. Il dovere del governo e del parlamento è realizzare questa decisione".