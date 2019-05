Amb.Gb, ancora tempo per evitare no deal

ROMA, 23 MAG - Un'uscita dall'Ue senza accordo "sarebbe il risultato peggiore per noi e per tutti e dobbiamo fare il possibile per evitarlo ma in mancanza di un accordo e di un'alternativa sarebbe questo il risultato. Un'uscita no deal avverrebbe il 31 ottobre, c'è il tempo per evitarlo e il governo si sta impegnando". Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris, ospite di un Forum ANSA. "Uscire in maniera giusta - ha aggiunto - è la cosa importante. Ovviamente la situazione è molto fluida dobbiamo aspettare i risultati delle europee".