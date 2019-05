Moavero,perso il valore aggiunto dell'Ue

ROMA, 23 MAG - "La dimensione dei singoli stati europei non ci può far confidare di poter mantenere il livello degli ultimi anni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi al Forum ANSA. Per il ministro tuttavia "oggi il reale valore aggiunto europeo lo abbiamo un po' perso di vista. Diamo per scontato tutto ciò che si è costruito insieme ed è stato difficilissimo costruire in 70 anni. Come la pace. Oppure nessuno immagina che possano comparire le barriere daziarie, che invece esistono e sono ancora vive". E tra i motivi di minor sintonia dei cittadini verso l'Ue c'è stata "la crisi finanziaria che ha portato asimmetrie fra stati e all'interno degli stati. Poi c'è l'immigrazione, che andrebbe affrontata a livello europeo. E inoltre gli obiettivi concreti dell'Europa di domani non si comprendono".