Gb: regina visita la British Airways

LONDRA, 23 MAG - Impegni ufficiali a ripetizione per la regina Elisabetta, protagonista oggi del terzo evento pubblico in tre giorni a Londra: questa volta all'aeroporto di Heathrow dove ha visitato il quartier generale della British Airways per celebrare il centenario del primo volo civile, datato 1919, dell'AT&T, progenitrice dell'attuale compagnia di bandiera del Regno. La sovrana, 93 anni compiuti, è apparsa sorridente e in buona forma, vestita di celeste. Mentre il personale della BA indossava per l'occasione uniformi d'epoca. A margine non è mancato un incontro con alcuni dipendenti che operano come volontari nel tempo libero in programmi umanitari in favore di bambini e giovani promossi dalla campagna Comic Relief anche con il patrocinio della famiglia reale. Ieri Elisabetta II aveva partecipato alla ricorrenza del primo storico supermercato della popolare catena Sainsbury, con un siparietto con gli impiegati alle casse elettroniche: "Non è che si può imbrogliare?", aveva ammiccato con un sorrisetto.