Premier olandese in bicicletta al seggio

L'AJA, 23 MAG - Il primo ministro olandese Mark Rutte si è recato in bicicletta al seggio elettorale della sua circoscrizione, allestito nella scuola elementare che lo stesso Rutte frequentò. Dopo aver espresso il suo voto, il premier ha anche posato per un selfie con lo staff. "Per i nostri posti do lavoro, per la nostra sicurezza, per la nostra prosperità, per la nostra stabilità, dobbiamo rimanere parte dell'Unione Europea", ha detto Rutte, pur sottolineando la necessità di riforma per l'Unione.