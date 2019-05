Gb al voto, attesi segnali da affluenza

LONDRA, 23 MAG - Voto in corso nel Regno Unito per le Europee 2019, in una giornata generalmente soleggiata (nord della Scozia escluso), dove nelle prime ore dall'apertura dei seggi alla 7 locali (le 8 in Italia) hanno già iniziato a votare anche i leader: con il laburista Jeremy Corbyn, accompagnato dalla moglie Laura Alvarez, più mattiniero di tutti. Ai seggi sono chiamati i britannici over 18 e i cittadini Ue residenti sull'isola che si siano registrati nelle settimane scorse. Il Regno, che partecipa a questo appuntamento solo a causa del rinvio della ratifica della Brexit decretata dal referendum di tre anni fa, deve eleggere 73 eurodeputati: 70 in Gran Bretagna e 3 in Irlanda del Nord. L'affluenza è tradizionalmente più bassa rispetto alle politiche, ma la polarizzazione della Brexit fa prevedere un incremento. I risultati arriveranno domenica. E i sondaggi danno per favorito attorno al 30%, se non di più, il Brexit Party di Nigel Farage, con un tracollo dei Tory della premier Theresa May, in piena crisi.